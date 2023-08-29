«Укргаздобыча» открыла новое месторождение газа. Нефтегазовый участок изучался «с нуля», месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тысячи метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

«Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа», — сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора «Укргаздобычи» Олег Толмачев.

Он также добавил, что «Укргаздобыча» продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует бурение новых скважин.