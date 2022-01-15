Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что некоторые участники НАТО выступают против вступления Украины в Альянс, и в Киеве должны знать эти страны, пишет Le Figaro.
По его словам, Украина заслуживает того, чтобы вступить в организацию, и решение о принятии страны в НАТО должно быть единогласным.
«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», — сказал Ермак.
Он также пригрозил правительствам стран-участниц Альянса «непростыми вопросами» от граждан и заявил, что членство Украины усилит НАТО.