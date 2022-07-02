В Украине число погибших в ходе войны детей достигло 344.

Как передает #, об этом сообщает Офис генерального прокурора в Телеграме.

Сообщается, что по состоянию на утро 2 июля 2022 года, более 984 детей пострадали, 344 ребенка погибли и более 640 ранены.

Уточняется, что эти цифры не окончательны.

По информации Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 340, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ были повреждены 2102 учебных заведения, из них 215 — разрушены полностью.