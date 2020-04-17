В Ухане умерло больше людей, чем сообщалось ранее

Власти китайского города Ухань, откуда началось распространение коронавируса SARS-CoV-2, в пятницу, 17 апреля, представили уточненные сведения о числе людей, скончавшихся от заболевания COVID-19. С начала вспышки в мегаполисе умерли 3869 человек, следует из новых данных. Это на 50 процентов больше, чем власти утверждали ранее (2579 летальных исходов). В целом в КНР возбудитель COVID-19 с учетом пересмотренной статистики обнаружен почти у 83 000 человек, 4632 больных скончались.

Эксперты до сих пор исходят из предположения о том, что источником заражения новым коронавирусом стал один из рынков Уханя, на котором торговали также и дикими животными.