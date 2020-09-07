В Турции за последние сутки 1703 человек заразились коронавирусом

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 252 152 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 57 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 6730.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 281 509, поскольку еще у 1700 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 103 925 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено свыше 7,88 млн анализов. (haberler.com)