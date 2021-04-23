В Турции выявили более 54 тысяч случаев COVID-19

Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в четверг 54 791, сократившись по сравнению с предыдущими 10 днями.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

В пятницу суточный прирост заболеваемости показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

«Сегодня выявлено 54 791 новый случай COVID-19. Умерли 354 человека, с начала пандемии — 37 329. В тяжелом состоянии находятся 3463 больных», — говорится в сообщении.