В Турции вступил в силу комендантский час

Комендантский час, который продлится до утра 4 января, вступил в четверг в силу в Турции. Решение о введении ограничений на передвижение жителей республики было принято по итогам заседания кабинета министров, его огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 декабря, передает ТАСС.

По словам турецкого лидера, в стране «будет действовать непрерывный комендантский час с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января» в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 2,194 млн, умерли 20 642 человека, выздоровели 2,078 млн пациентов.