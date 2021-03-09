В Турции успешно испытали отечественный ЗРК HİSAR-O+

В Турции проведены успешные испытания зенитно-ракетного комплекса средней дальности HİSAR-O+

Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, написал во вторник в Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

«Государственные испытания ЗРК отечественного производства средней дальности HİSAR-O+ проведены успешно. Комплекс поразил все заданные цели на максимальной дальности и высотах, которые до сегодняшнего дня устанавливались в нашей стране. Все цели уничтожены прямым попаданием. Хотелось бы выразить благодарность партнерам по проекту — компаниям ASELSAN и ROKETSAN, которые внесли вклад в создание зенитно-ракетного комплекса», — написал Демир.

ЗРК разработан при поддержке Управления оборонпрома с участием компаний ASELSAN, ROKETSAN и других фирм.

Комплекс HİSAR-O+ будет задействован для устранения угроз средней дальности в сфере ПВО.

Система нацелена на обеспечение противовоздушной обороны, в особенности, военных объектов и иных стратегически важных структур.

Комплекс действует в любых погодных условиях, уничтожая летательные аппараты, крылатые ракеты, БПЛА и ракеты класса «воздух-земля».