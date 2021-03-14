В Турции стартовала программа вакцинации работников турсектора

В Турции в рамках «Программы безопасного туризма» началось внеплановое бесплатное вакцинирование от коронавируса работников туристической отрасли. Об этом в своем Twitter сообщило Министерство туризма республики.

Зарегистрироваться для получения прививки можно через специальную систему записи. Воспользоваться услугой смогут сертифицированные министерством открытые объекты размещения, предприятия по производству продуктов питания и напитков, сотрудники туристических агентств, гиды и водители туристического транспорта, уточнили в ведомстве 12 марта.

Для туристических предприятий при этом создана специальная система ввода данных для записи своих сотрудников на вакцинацию. В министерстве отметили, что вакцинация начнется с сотрудников отелей, открытых на данный момент.

Кроме того, в Турции планируют отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов с 15 апреля, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Пока власти республики не намерены снимать ограничительные меры в крупных городах и ряде густонаселенных провинций, включая Анталью и Бодрум.

11 марта cообщалось, что все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.

Ранее, 10 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова принимать российских туристов с учетом всех необходимых мер безопасности.

4 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что после снятия ограничений спрос на туры в Турцию вырос. По данным экспертов, цены в большинстве турецких отелей летом текущего года сохранятся на уровне цен прошлого года (iz.ru)