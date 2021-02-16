В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции, сообщает телеканал NTV во вторник.
Инцидент произошел в 3.30 мск на трассе Конья-Адана. Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции.
В понедельник на центральную часть Турции обрушился сильный снегопад, который парализовал движение в Анкаре, Стамбуле и вызвал многокилометровые пробки на нескольких междугородних трассах.(РИА Новости)
| 2021-02-16T11:36:09+04:00 16 февраля 2021, 12:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss