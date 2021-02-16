В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

Инцидент произошел в 3.30 мск на трассе Конья-Адана. Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции.

В понедельник на центральную часть Турции обрушился сильный снегопад, который парализовал движение в Анкаре, Стамбуле и вызвал многокилометровые пробки на нескольких междугородних трассах.(РИА Новости)