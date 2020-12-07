В Турции от COVID-19 вылечились свыше 436 тыс человек

В Турции за последние сутки выявлены 32 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Минздрава Турции.
Всего за последние 24 часа проведены 196 902 теста на коронавирус, 32 137 из которых дали положительный результат.
По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 203 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 15 103.
В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 545 711.
Всего с начала вспышки заболевания проведено 19 888 747 тестов на коронавирус.
Число активных больных 94 338, среди них состояние 5 836 оценивается как тяжелое.
За последние сутки от COVID-19 вылечились 5 017 человек, общее число вылечившихся достигло 436 270. (haberler.com)