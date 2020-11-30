В Турции от COVID-19 вылечились свыше 404 тыс человек

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 404 727 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 188 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 13 746.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 500 865, поскольку еще у 6514 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано более 176 650 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 18 592 292 анализов. (haberler.com)