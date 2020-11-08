В Турции от COVID-19 вылечились свыше 338 тыс человек

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 338 239 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтвержден еще 84 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 10 887.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 395 255, поскольку еще у 2516 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 141 944 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 15 127 811 анализов.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. (haberler.com)