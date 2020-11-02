В Турции от COVID-19 вылечились свыше 327 тыс человек

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 327 007 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 76 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 10 402.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 379 775, поскольку еще у 2302 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 139 103 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 14 264 260 анализов. (haberler.com)