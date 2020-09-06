В Турции от COVID-19 вылечились свыше 251 тыс человек

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 251105 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 53 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 6673.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 279 806, поскольку еще у 1578 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 96 842 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 7 779 539 млн анализов. (haberler.com)