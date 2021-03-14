В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,7 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 701 076 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 68 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 29 489.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 879 390, еще у 13 378 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано132 425 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 35 126 000 анализов. (haberler.com)