В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,5 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 83 человек, общее число жертв заболевания достигло 27 821.

Об этом, как передает Анадолу, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 616 600, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 241 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 217 человек, общее число выздоровевших достигло 2 504 050.

 

 

| 2021-02-18T23:30:09+04:00 19 февраля 2021, 01:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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