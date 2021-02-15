В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,47 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 475 329 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщило, по информации Агентства Анадолу, в воскресенье Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 94 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 27 471.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 586 183, еще у 6287 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 104 108 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 31 516 719 анализов.