В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,44 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 449 273 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 103 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 26 900.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 539 559, еще у 8103 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 139 378 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 30 755 784 анализов. (haberler.com)