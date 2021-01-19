В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,39 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 270 769 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 164 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 24 161.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 392 963, еще у 5862 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 151 342 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 27 523 423 анализов. (haberler.com)