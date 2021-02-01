В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,37 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 370 431 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 124 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 26 117.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 485 182, еще у 7719 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 141 703 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 29 773125 анализов. (haberler.com)