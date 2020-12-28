В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,03 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 037 433 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 257 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 20 135.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 162 775, еще у 15 197 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 180 892 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 23 958 818 анализов. (haberler.com)