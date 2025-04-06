Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции 50-летний Озгюр Озель заявил, что НРП продолжит каждые выходные в разных городах организовывать акции протеста против ареста экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, выдвинутого оппозицией кандидатом в президенты на досрочных выборах. Озель выступил в воскресенье, 6 апреля, на внеочередном партийном съезде.

Кроме того, НРП будет проводить митинги в разных районах Стамбула каждую среду вечером, уточнило агентство Reuters.

Внеочередной съезд НРП был созван после того, как, по данным партии, власти решили назначить доверенное лицо для управления ей на фоне прокурорского расследования предполагаемых нарушений в ходе съезда в 2023 году.

В течение недели после задержания Имамоглу партия каждый вечер проводила большие митинги перед зданием муниципалитета Стамбула и в минувшие выходные организовала большую демонстрацию в одном из городских районов.

Озель был переизбран на посту председателя партии. По данным агентства dpa, политик получил 1171 из 1276 голосов делегатов. Глава НРП также повторил призыв к ранним выборам президента Турции — «не позднее ноября» этого года, уточнило агентство AFP.

НРП начала символическую кампанию по сбору подписей, требуя свободы для Имамоглу и досрочных выборов.