В Турции огласили новый пакет экономических реформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил в пятницу новый пакет экономических реформ, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что подготовка пакета преобразований в экономической и правовой сферах была анонсирована еще в ноябре 2020 года.

Эрдоган отметил, что министр казначейства и финансов страны Лютфи Эльван в последние месяцы вел переговоры с представителями бизнес-сообщества и представителями неправительственных организаций.

Правительство проанализировало все предложения и рекомендации по реформированию национальной экономики, отметил турецкий лидер.

Президент Турции привлек внимание к обеспечению политической стабильности в стране, что стало залогом рывка в демократической и экономической сферах.

«Цель пакета реформ — рост экономики с акцентом на инвестиции, производство, занятость и экспорт. Пакет экономических реформ – Дорожная карта будущего развития нашей страны и мы воплотим ее в жизнь при поддержке народа», — сказал президент.