В Турции огласили новый пакет экономических реформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил в пятницу новый пакет экономических реформ, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что подготовка пакета преобразований в экономической и правовой сферах была анонсирована еще в ноябре 2020 года.

Эрдоган отметил, что министр казначейства и финансов страны Лютфи Эльван в последние месяцы вел переговоры с представителями бизнес-сообщества и представителями неправительственных организаций.

Правительство проанализировало все предложения и рекомендации по реформированию национальной экономики, отметил турецкий лидер.

Президент Турции привлек внимание к обеспечению политической стабильности в стране, что стало залогом рывка в демократической и экономической сферах.

«Цель пакета реформ — рост экономики с акцентом на инвестиции, производство, занятость и экспорт. Пакет экономических реформ – Дорожная карта будущего развития нашей страны и мы воплотим ее в жизнь при поддержке народа», — сказал президент.

| 2021-03-12T18:57:13+04:00 12 марта 2021, 20:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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