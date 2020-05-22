В Турции не отменят систем «всё включено» и «шведский стол» в стране

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в эксклюзивном интервью ТАСС сообщил о невозможности отмены систем «всё включено» и «шведский стол» в республике.

«Невозможно, чтобы системы «всё включено» и «шведский стол» в Турции были бы отменены. Однако будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены в презентации блюд «шведского стола». Выбранные блюда будут выдаваться поваром», — цитирует его ТАСС.

«Сертификация здорового туризма». «Мы создали систему сертификации, состоящую из очень подробных критериев, которая будет применяться в аэропортах, транспортных средствах, отелях и ресторанах. Персонал проходит интенсивную, регулярную, непрерывную подготовку, и это контролируется и инспектируется международными компаниями. Система прозрачна — гости, отсканировав QR-код, смогут просмотреть историю проверок и инспекций тех предприятий, где они остановились», — пояснил министр.