Выборы депутатов Меджлиса (парламента) VII созыва пройдут в воскресенье в Туркменистане. В этот же день будут избирать членов народных советов областей, районов, городов и представителей местного самоуправления. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданам страны предстоит избрать 125 депутатов парламента. Голосование будет проводиться по одномандатным округам. Всего же на выборах депутатов и членов советов разных уровней организовано 7 222 избирательных округа.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК), зарегистрировано 258 кандидатов в депутаты Меджлиса, в члены халк маслахаты велаятов (народных советов областей) и города Ашхабада — 515 кандидатов, в члены халк маслахаты этрапов (районов), городов — 2 001, в члены генгешей (органы местного самоуправления) — 12 098. «Эти цифры говорят о том, что на проводимых 26 марта выборах на одно место будут претендовать два и три кандидата», — отметили в Центризбиркоме.

Кандидатов выдвинули все три политические партии страны: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана, а также инициативные группы граждан.