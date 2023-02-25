В Карапынарском районе турецкой провинции Конья в почве образовалась воронка диаметром 100 метров и глубиной 12-15 метров, сообщает DHA. Воронка появилась в 11 километрах от города Карапынар.

Сотрудник Технического университета Фетулла Арык отметил, что в этой местности есть уже около 2,5 тыс. подобных карстовых воронок и это никак не связано с землетрясениями 6 и 20 февраля.

«У нас здесь часто появляются воронки. <..> Мы не знаем, продолжат ли они появляться, но мы к этому привыкли. Люди, которые видят это в первый раз, пугаются», — прокомментировал событие хозяин поля, на котором появилась гигантская воронка, Юсуф Гюльтекин.