В турецких отелях запретили новогодние программы

 Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.
«Поскольку массовые мероприятия противоречат ограничительным мерам, в новогоднюю ночь в отелях запрещается проведение новогодних развлекательных программ, танцев. С 22.00 31 декабря по 5.00 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей», — говорится в документе.
Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами.(РИА Новости)
| 2020-12-22T13:25:55+04:00 22 декабря 2020, 14:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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