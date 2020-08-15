В центре Каира частично обрушилось пятиэтажное здание

В центре Каира на улице Каср-эн-Нил частично обрушилось старинное пятиэтажное здание, пишет портал «Аль- Яум ас — Сабиа».

Спасатели извлекли из-под завалов 18 человек. О погибших не сообщается.

Район происшествия в настоящее время оцеплен, на месте инцидента продолжается поисковая операция. В целях безопасности были также эвакуированы жильцы соседних домов.

Как уточняется, на первом этаже обрушившегося здания находились офисы и магазины, остальные четыре этажа занимали квартиры.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане спасатели эвакуировали 14 человек из подтопленных ливневыми дождями жилых домов. Эвакуированные граждане, среди которых пять детей, находятся в пункте временного размещения (aif.ru)