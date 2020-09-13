В центре Белграда взорвался движущийся автомобиль

Внедорожник марки BMW X5 взорвался во время движения по одной из главных улиц в центре Белграда, пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

«По улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд сегодня около 12.15  произошел взрыв двигающегося автомобиля, в результате чего два человека получили ранения», — заявили в пресс-службе МВД.

В настоящее время полицейские пытаются выяснить, был ли взрыв преднамеренным. На месте работают следственные группы. Ведется поиск возможных исполнителей преступления.

| 2020-09-13T17:21:20+04:00 13 сентября 2020, 18:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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