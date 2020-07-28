В Техасе подозревают Facebook в нарушении правил сбора биометрических данных

Власти американского штата Техас расследуют возможные нарушения компанией Facebook правил сбора биометрических данных пользователей одноименной социальной сети. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на документы, поступившие в его распоряжение.

По информации портала, расследование под руководством генерального прокурора Техаса Кена Пакстона было запущено в июне текущего года. Компания подозревается в нарушении законов штата, регулирующих порядок сбора личных данных пользователей, в том числе биометрических.

Портал не уточняет, какие именно аспекты деятельности компании вызвали вопросы у властей штата. При этом, по информации Axios, генпрокурор Техаса запросил «большое количество документов», связанных с аналогичным расследованием, проводившемся в отношении Facebook в штате Иллинойс.