Иран нельзя считать стороной «конфликта в Украине». Тегеран отвергает все обвинения на этот счет. Ни Киев, ни правительства других стран якобы не смогли предоставить доказательств поддержки России восточным государством.

Как передает портал Xinhua, такими заявлениями отметился официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани на недавней пресс-конференции. Он сказал: «Иран не является частью конфликта в Украине, и необоснованные обвинения в адрес Ирана не помогут решить этот вопрос».

По словам Канаани, Киев и Тегеран обменялись мнениями по поводу обвинений. Однако ни Украина, ни другие страны якобы не смогли предоставить доказательств поддержки агрессора со стороны Ирана.

«Оборонное сотрудничество Ирана [с другими странами] основано на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами», — продолжил Канаани.

Официальный представитель МИД сообщил, что партнерство с РФ в военной сфере было якобы налажено еще до полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. Канаани посоветовал прекратить выдвигать «беспочвенные и ложные обвинения» против Ирана.

С осени прошлого года Россия применяет для ударов по мирным городам Украины и, в частности, объектам инфраструктуры иранские дроны-камикадзе Shahed. Россия маркируют их, как «Герань».

Последняя массированная атака с применением беспилотников была организована 1 и 2 января. По словам президента Владимира Зеленского, за два дня украинские защитники сбили более 80 вражеских БПЛА. (unian.net)