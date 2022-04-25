Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции состоится в Тегеране.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он отметил, что в настоящее время идет подготовка к встрече.

По его словам, между Ираном и Азербайджаном реализуется множество совместных проектов: «За последние 10 месяцев между двумя странами достигнута договоренность по многим совместным проектам. Надеюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями их реализации».

Хатибзаде подчеркнул, что ожидаются взаимные встречи официальных лиц двух государств и уже направлены соответствующие приглашения. «На повестке дня взаимные визиты как министров, так и других официальных лиц. Надеемся, что эти визиты ускорят выполнение достигнутых договоренностей», — сказал в заключение Хатибзаде.(АПА)