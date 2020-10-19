В Тебризе прошла акции в поддержку Азербайджана

В Иранском (Южном) Азербайджане и других регионах ИРИ, где проживают тюрки, проходят митинги в поддержку ВС Азербайджана, ведущих бои с Арменией за освобождение Карабаха, сообщает «Туран».

В воскресенье вечером состоялась большая акция в Тебризе и продолжилась до ночи, несмотря на жесткое давление полиции. Участники требовали закрытия контрольно-пропускного пункта Нурдуз между Ираном и Арменией из-за поставок Еревану вооружений через ИРИ.

По информации из социальных сетей участники акции скандировали лозунги «Карабах – наш, и будет нашим!», «Покровительство Армении – преступление!», «Тебриз, Баку, Анкара – да здравствует Туран!» и др.

По данным азербайджанской службы «Голоса Америки», 17-18 октября многие активисты, призывавшие к акциям в поддержку Карабаха, были взяты под стражу силами безопасности Ирана. Некоторые граждане были задержаны во время митингов.

Правозащитникам удалось уточнить имена некоторых задержанных в Тебризе, Мешгиншехере и Мугани. Среди взятых под стражу: Расул Разави, Акпер Мухаджири, Гусейн Мухаммедиан, Рза Зареи, Айдын Закири, Иффет Никбехт и Рза Сейиднури.

Всего с 29 сентября в разных регионах Ирана задержано около 200 активистов.

18 октября десятки иранских азербайджанцев на берегу пограничной реки Араз восторженно приветствовали солдат Азербайджанской армии, взявший под контроль на сопредельной стороне исторический мост Худаферин и одноименное водохранилище.