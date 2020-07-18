В Тбилиси проходит акция в поддержку Азербайджанской армии

В Тбилиси проходит акция в поддержку Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, в акции, организованной у здания посольства Азербайджана в Грузии, участвуют местные азербайджанцы и граждане Азербайджана.

На митинге поддержки участвуют наши соотечественники из Марнеульского, Гардабанского и Болнисского районов, представители общественности Грузии, известные грузинские историки и эксперты.

В ходе акции, на которой прозвучали песни на военно-патриотическую тему, осуждаются попытки Армении последних дней атаковать в направлении Товузского района Азербайджана и военные провокации.

Участники акции озвучивают лозунги в поддержку Азербайджанскому государству, армии и солдат.