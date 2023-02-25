С 24 февраля в столице Грузии Тбилиси начата информационная кампания, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, акция проводится в рамках международной кампании «Справедливость Ходжалы» по инициативе и организационной поддержке «Азербайджанского дома» в Грузии, АЗЕБИ и Молодежного центра «Альянс».

В рамках акции четыре грузовых автомобиля с надписью «Справиделивость Ходжалы» на грузинском и английском языках курсируют по центральным улицам столицы Грузии.

Акция продлится до 20:00 28 февраля.