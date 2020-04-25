В Таджикистане и Туркменистане нет коронавируса? – делегация ВОЗ проверит на месте

Похоже, у международного сообщества есть сомнения относительно полного отсутствия коронавируса в Туркменистане и Таджикистане. И в принципе они объяснимы хотя бы на фоне того, что в соседних государствах — Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане — заболевших довольно много.

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения отправится в Таджикистан и Туркменистан, где, как утверждают власти, не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

По его словам, визит миссии ВОЗ запланирован на следующую неделю. Эксперты проведут проверку во всех городах и медицинских учреждениях двух стран. После чего они вынесут свой вердикт относительно эпидемиологической ситуации, а также дадут рекомендации по улучшению мер защиты от распространения COVID-19.

Как передает «Коммерсантъ», представители ВОЗ в Центральноазиатском регионе ранее признавали, что есть сложности с перепроверкой сомнительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию, но воздерживались от публичной критики властей этих стран. Предполагается, что по итогам визита эксперты ВОЗ проведут брифинг, на котором расскажут о ситуации.

Напомним, что согласно данным министерств здравоохранения Таджикистана и Туркменистана, в этих государствах до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. И это вызывает искреннее недоумение, потому что из того небольшого списка стран и территорий, на которых вирус еще не был выявлен, большинство как правило труднодоступные и малонаселенные острова, вроде Науру или Тувалу в Океании. Но отсутствие заболевших в континентальных азиатских государствах, окруженных другими странами, где уже давно борются с вирусом, при наличии больших туркменской и таджикской диаспор в России и Турции, выглядит совершенно неправдоподобным.

Интересно, что сообщение о предстоящем визите миссии ВОЗ в Туркменистан совпало с очередным заявлением туркменских чиновников об отсутствии COVID-19 в стране, передает Радио Свобода. 23 апреля глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил, что в стране нет подтвержденных случаев заражения COVID-19. «Мы ничего не скрываем», — заявил Мередов на брифинге с представителями ООН, настаивая на том, что официальные данные соответствуют действительности. Он также добавил, что иностранные дипломаты могут осмотреть карантинный центр в Лебапском велаяте (неофициальные источники утверждали, что там содержатся несколько заболевших коронавирусом, но официально это не подтверждается).

При этом власти страны почему-то продолжают массовую проверку состояния здоровья населения, результаты которой не публикуют. Из Ашхабада приходят сообщения о медицинских осмотрах на наличие COVI-19 в средних школах столицы. Организацию и осуществление медосмотра контролируют чиновники из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.

На фоне утверждений руководства Туркменистана об отсутствии коронавируса, запрет на упоминание коронавируса получили медработники, обычных граждан также преследуют за упоминание коронавируса в публичных местах, а школьникам запрещают жаловаться на плохое самочувствие.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в его стране эта болезнь также не зарегистрирована. Кроме того, таджикский президент утверждает, что чистоплотность таджиков не даст COVID распространиться. Несмотря на то, что в последнее время стало известно о случаях смертей от пневмонии в стране, чиновники заявляют, что речь идет о сезонной вспышке, связанной с «неблагоприятными погодными условиями». Минздрав Таджикистана пригрозил наказанием СМИ, которые рассказывают о смерти пациентов от пневмонии. В ведомстве отмечают, что все новости о гибели пациентов и сотне зараженных — фейк.

При этом таджикские врачи жалуются, что их заставляют за свой счет покупать маски, перчатки и даже дорогостоящие защитные комбинезоны, а из зарплат вычитают по 10% на закупку оборудования для больниц.

Интересно и то, что представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева еще в начале апреля уверенно подтверждала версию власти, что вируса в стране нет. Однако после того, как стало известно о предстоящем посещении миссией ВОЗ стран, свободных от коронавируса, в числе которых Таджикистан и Туркменистан, госпожа Перфильева изменила свое мнение, заявив «Коммерсанту», мол, «категорически утверждать, что в стране нет случаев заболевания, нельзя».

Все эти факты, собранные известными СМИ, по меньшей мере, делают обоснованным намерение ВОЗ послать своих специалистов в две слишком уверенные в себе среднеазиатские республики.