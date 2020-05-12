В связи со спецоперацией в минкультуры СГБ распространила информацию

Служба государственной безопасности (СГБ) провела меры по пресечению противоправных действий, бросающих тень на деятельность органов власти, некоторых должностных лиц, во имя своих интересов наносящих вред охраняемым законом интересам государства в сфере охраны памятников, считающихся культурно-историческим наследием азербайджанского народа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

В результате проведенного расследования была получена информация о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, наносящие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества и государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного СГБ 8 мая 2020 года в кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о суммах денежных средств, принятых должностными лицами минкультуры, денежные средства в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.