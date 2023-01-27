Начальник полиции Тегерана Хусейн Рахим отстранен от занимаемой должности после вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает иранское агентство Tаsnim, начальник полиции Тегерана Рахими был уволен начальником полиции Ирана Ахмедом Резой Раданом.

Новым начальником полиции Тегерана назначен Аббас Али Мухаммедиян. Рахими в свою очередь назначен главой Департамента экономической безопасности.

Иранское агентство ИРНА в свою очередь сообщает, что глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян и глава МВД Ахмад Вахиди провели совещание с целью оценить ситуацию вокруг нападения на посольство.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено в пятницу, в 08.30 по бакинскому времени. Сообщается о гибели одного и ранении двух сотрудников дипмиссии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом нападение на посольство в Тегеране и потребовал скорейшего привлечения к ответственности всех причастных. (Агентство Анадолу)