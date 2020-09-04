В субботу по всему Азербайджану сохранится умеренно теплая погода

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков, утром местами на полуострове ожидается слабый туман.

Будет преобладать северо-западный ветер, которые днем перейдет в умеренный южный ветер. На Абшеронском полуострове ночью прогнозируется 21-24 градуса тепла, днем — 29-32 градуса тепла. В Баку ночью ожидается 22-24 градуса тепла, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 35-40%.

На абшеронских пляжах будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится умеренным южным ветром. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидается в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 5-6 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.