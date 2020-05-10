В Ставрополье мужчина бросил гранату в группу людей

В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в отмечавших праздник людей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника, происшествие случилось во дворе дома в посёлке Приэтокском (Георгиевский городской округ).

«В результате взрыва гранаты пострадали 15 человек. Дети не пострадали, они находились в доме», — сказал он.

Уточняется, что всего в момент происшествия во дворе дома были 18 человек.

Представитель экстренных служб добавил, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести.

| 2020-05-11T00:40:26+00:00 11 мая 2020, 03:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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