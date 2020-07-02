В Стамбуле стартует судебный процесс по делу Кашикчи

В Стамбуле 3 июля стартует судебный процесс по делу о зверском убийстве известного саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.

Прокуратура по итогам следствия передала в суд 117 страничный обвинительный акт, в котором фигурируют имена 20 лиц, причастных к резонансному убийству в дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле. Все они объявлены в международный розыск.

Один из наиболее известных журналистов Ближнего Востока, сотрудник Washington Post Джамаль Кашикчи был убит 2 октября 2018 года вскоре после того, как вошел в здание саудовской дипмиссии. Его задушили, а затем расчленили и уничтожили тело.

Первое заседание в рамках процесса состоится в пятницу в 11-м суде по тяжким преступлениям города Стамбул.

Невеста журналиста Хатидже Дженгиз, которая в день преступления ждала Кашикчы у здания дипмиссии, проходит по делу в качестве «истца».

По данным следствия, специально за журналистом из Эр-Рияда была послана команда убийц из 15 человек. Им было поручено принудить журналиста уехать в Саудовскую Аравию, а в случае отказа убить.

Следствия пришло к выводу, что преступление спланировали и организовали граждане Саудовской Аравии Ахмет бин Мухаммед аль-Асири и Сауд аль-Кахтани.

В качестве причастных к преступлению проходят также: Мансур Осман Абу Хусейн, Махер Абдульазиз М. Мутреб, Салах Мухаммед А. Табаиги, Мустафа Мухаммед М. Ал-Мадани, Саиф Саад Г. Аль-Кахтани, Тхаар Халеб Т. Алхарби, Бадр Лафи М. Алотаиби, Турки Мусхарраф М. Алшехри, Фаха Шабиб А. Албалави, Валед Абдулла М. Алшехри, Мухаммед Саад Х. Алхахрани, Наиф Хасан С. Аларифи, Абдулазиз Мухаммед М. Алхавсави, Халид Аедха Г. Алотаиби, Сесхал Саад М. Албостани, Муфлих Шая М. Алмуслих, Ахмед Абдулла А. Алмухаини и Саад Муид Алгарни.

Прокуратура Стамбула требует приговорить каждого из обвиняемых к пожизненному заключению, в том числе по статье «Организация и покушение на убийство с особой жестокостью».

В докладе спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар по делу об убийстве Кашикчи говорится, что саудовский журналист был убит с применением пыток, что противоречит «Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», участницей которой является и Саудовская Аравия. Тело журналиста до сих пор не найдено, что свидетельствует о его уничтожении.