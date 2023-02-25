25 февраля в Стамбуле состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече Президент Ильхам Алиев от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил глубокие соболезнования семьям, близким погибших в результате землетрясения в Турции, Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства сказал, что он очень опечален этой трагедией, которая глубоко потрясла азербайджанский народ.

Отметив, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна с первого дня этой трагедии поддерживает братскую Турцию. Глава государства довел до внимания, что наша страна и впредь продолжит гуманитарную помощь с целью ликвидации последствий землетрясения. Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что братская Турция в скором времени устранит последствия этого землетрясения.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что братские Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом.

Президент Турции высоко оценил гуманитарную помощь, направленную Азербайджаном, и поблагодарил за это. Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что азербайджанские спасатели и врачи с большой смелостью и решимостью продолжают деятельность в зоне землетрясения, самоотверженно трудятся для спасения людей.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической, торговой, энергетической, военной и военно-технической сферах.

Главы государств также провели обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня.

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим днем рождения.

Президент Турции поблагодарил за поздравление.