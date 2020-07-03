В Стамбуле начался судебный процесс по делу Кашикчи

В Стамбуле начался судебный процесс по делу о зверском убийстве известного саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, сообщает Агентство Анадолу.

Прокуратура по итогам следствия передала в суд 117-страничный обвинительный акт, в котором фигурируют имена 20 лиц, причастных к резонансному убийству в дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле. Все они объявлены в международный розыск.

Первое заседание в рамках процесса началось в пятницу в 11-м суде по тяжким преступлениям города Стамбул без присутствия обвиняемых.

Невеста журналиста Хатидже Дженгиз проходит по делу в качестве истца.

Заседание началось с выступления прокурора.

Один из наиболее известных журналистов Ближнего Востока сотрудник Washington Post Джамаль Кашикчи был убит второго октября 2018 года вскоре после того, как вошел в здание саудовской дипмиссии. Его задушили, а затем расчленили и уничтожили тело.