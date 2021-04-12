В США за сутки выявили более 46 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 46 378, скончались еще 283 пациента с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики зафиксировали 48 147 случаев заражения COVID-19 и 296 смертей.
Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 — более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
| 2021-04-12T17:22:47+04:00 12 апреля 2021, 18:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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