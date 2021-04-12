В США за сутки выявили более 46 тысяч случаев COVID-19

Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 — более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.