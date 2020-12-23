В США за сутки выявили более 195 тысяч случаев COVID-19

На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следовало, что за сутки подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и «вероятные» (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).