В США за сутки число заражений коронавирусом увеличилось почти на 39 тысяч

В США за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 38,8 тыс., пишет университет Джонса Хопкинса.

Днем раньше сообщалось о 42 тыс. случаев.

Всего в США заразились 2,5 млн, скончались 125 тыс., выздоровели 685 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.