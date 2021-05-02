В США выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 45 303, скончались 490 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали более 56 тысяч случаев заражения COVID-19 и 1038 летальных исходов.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США — порядка 300 тысяч — был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID — более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.(РИА Новости)