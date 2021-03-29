В США выявили более 43 тысяч новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 43 694, скончались еще 506 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали 62 062 случаев заражения коронавирусом и 741 смерть.
В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 в США было зарегистрировано более 30,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались 549 335 пациентов с диагностированным коронавирусом.