В США выявили более 43 тысяч новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 43 694, скончались еще 506 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали 62 062 случаев заражения коронавирусом и 741 смерть.
В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 в США было зарегистрировано более 30,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались 549 335 пациентов с диагностированным коронавирусом.
| 2021-03-29T18:19:11+04:00 29 марта 2021, 19:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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