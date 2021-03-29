В США выявили более 43 тысяч новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 43 694, скончались еще 506 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.