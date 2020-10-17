В США впервые за почти 70 лет казнят женщину

В США впервые за почти 70 лет смертную казнь применят к женщине. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает Associated Press.

В 2007 году суд штата Канзас признал Лизу Монтгомери (Lisa Montgomery) виновной в убийстве беременной, которая находилась на восьмом месяце, а также в том, что она вскрыла ее живот и забрала ребенка.

Преступление Монтгомери совершила в 2004 году в городе Скидмор, штат Миссури. Жертвой стала 23-летняя Бобби Джо Стиннетт (Bobbie Jo Stinnett). Преступница пришла к ней домой под предлогом покупки щенка. Монтгомери напала на нее и задушила веревкой, после чего вырезала кухонным ножом недоношенный плод. Девочку она забрала с собой и позже пыталась выдавать за своего ребенка.

Адвокаты пытались убедить присяжных, что женщина в момент совершения убийства испытывала галлюцинации, а также страдала псевдоциезом — ложно ощущала беременность. Однако суд приговорил ее к казни. 8 декабря 2020 года ей сделают смертельную инъекцию в исправительном учреждении города Терре-Хот, штат Индиана.

В последний раз в США женщину казнили в 1953 году.

В сентябре cообщалось, что в Соединенных Штатах впервые за 17 лет казнили чернокожего. Кристофер Виалва (Christopher Vialva) был приговорен к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в штате Техас. Казнь с помощью смертельной инъекции была совершена также в тюрьме Терре-Хот (lenta.ru).